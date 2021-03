La Rustica, ruba alcolici da un supermercato e picchia i dipendenti

Bloccato, il ladro è stato messo in sicurezza nell’auto di servizio dove ha dato in escandescenza aggredendo uno degli agenti

Attimi di apprensione nel pomeriggio di lunedì, in via della Rustica, dove un 34enne del Gambia ha provato a commettere una rapina in un supermercato, ma è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Prenestino e della Sezione Volanti per rapina e resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.

Il malvivente è stato sorpreso all'interno di un supermercato mentre stava rubando circa 10 bottiglie di alcolici, nascondendole in uno zaino. Poi, sorpreso, per guadagnarsi la fuga ha aggredito i dipendenti con calci e pugni. Bloccato è stato messo in sicurezza nell'auto di servizio dove ha dato in escandescenza aggredendo uno degli agenti che ha riportato 4 giorni di prognosi.