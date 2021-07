La banda della stazione: distraggono passeggero che scende dal treno e lo derubano del portafogli

Come una banda hanno adocchiato la vittima di turno, hanno aspettato che scendesse dal treno e mentre due di loro lo distraevano la terza complice gli faceva 'sparire' il portafoglio. Vittima un passeggero preso di mira dal trio di ladre alla stazione di Trastevere.

Le tre ladre ha avvicinato l’uomo, un cittadino italiano, che scendeva da un treno regionale e distraendolo gli hanno rubato il portafogli che aveva custodito nello zaino. La collaudata tecnica non è passata inosservata agli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento di Polizia Ferroviaria per il Lazio che ha poi tratto in arresto le tre.

Identificate in tre donne di etnia rom di 31, 26 e 22 anni dovranno rispondere del reato di furto aggravato.

I tre arresti sono arrivati nell'ambito dei controlli attuati dal 12 al 18 luglio dalla PolFer a Roma e nel Lazio. 10 arrestati, 15 indagati e 8.300 persone controllate; 533 le pattuglie impegnate in stazione, 81 a bordo di 177 treni,4 sanzioni amministrative elevate di cui una al regolamento di Polizia Ferroviaria e 5 minori rintracciati e riaffidati il bilancio dell'attività della Polizia Ferroviaria.

Ladro a Termini

In particolare, nella giornata del 13 luglio, la Polfer di Roma Termini ha arrestato in stazione un cittadino ucraino di trentaquattro anni per il reato di rapina impropria. Lo straniero ha rubato una scatola di profumi all’interno di un esercizio commerciale dello scalo ferroviario e durante la fuga ha colpito con violenza una guardia giurata, che però è riuscita a bloccarlo.

Senza biglietto in stazione

Sempre a Termini, nella mattinata del 16 luglio, un cittadino nigeriano di cinquantasette anni è stato arrestato dai poliziotti per i reati di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Lo straniero, sorpreso senza biglietto dal personale ferroviario, ha forzato i varchi d’accesso ai binari spintonando gli addetti ai controlli. L’uomo è stato bloccato dagli agenti, dopo averli colpiti con calci e pugni. I poliziotti hanno riportato lesioni.