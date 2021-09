Vigna Murata: fuga di gas vicino la stazione metro, evacuata palazzina

Fuga di gas a due passi dalla fermata della linea B della metro Laurentina dove è stato necessario evacuare e scopo precauzionale gli abitanti di una palazzina. Sono state le pattuglie dei Gruppi Eur e Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire intorno alle 15:00 di martedì pomeriggio in via di Vigna Murata con i vigili del fuoco che hanno poi disposto l'allontanamento degli abitanti dell'immobile che si trova al civico 33.

Per garantire la sicurezza delle persone è stata disposta la chiusura di via di Vigna di Murata, con deviazioni del traffico veicolare in via dei Corazzieri.