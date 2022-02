Il fucile da guerra dei narcos comprato dall'uomo di Roma nord per 4500 euro in contanti

Ha comprato un'arma da guerra, da una banda di narcotrafficanti. Un acquisto da 4500 euro, pagati in contanti, per acquistare un kalashnikov con relativo munizionamento. L'Ak-47 comprato, non è chiaro a cosa sia servito, su questo punto le indagini sono ancora in corso, ciò che è certo che a comprarlo è stato un "romano benestante".

L'uomo è finito nei guai, perché arrestato nell'operazione 'Fusion' dei carabinieri che ha permesso di smantellare un'organizzazione criminale impegnata nello spaccio di stupefacenti tra il nord Italia, Roma, Forlì e Cesena. Una operazione che ha permesso di arrestare otto persone, sequestrare oltre 640.000 euro e 800 chili di sostanze stupefacenti che, se immesse nel mercato illegale della droga, avrebbero generato un introito di diversi milioni di euro per le casse del mercato della droga.

Nel corso dell'indagine è emerso come l'organizzazione criminale, disponendo di due diversi canali di approvvigionamento della droga importata direttamente dalla Spagna, attraverso corrieri di origine romena, avesse anche la disponibilità di numerosi armi, anche da guerra. Tutte illegali. Le investigazioni, hanno così accertato l'affare concluso a Roma: la vendita ad uno degli indagati, di un kalashnikov con relativo munizionamento.

L'affare, concluso a Ponte Milvio, non sarebbe stato però l'unico. L'uomo di Roma nord aveva bisogno di altre armi da guerra e così aveva avviato nuovi contatti con la banda dei narcos. Trattative durate mesi, secondo quanto ricostruite dell'Arma, ma poi saltate sempre per intoppi. Se quell'Ak-47 venduto possa essere stato utilizzato dall'uomo di Roma nord, o meno, è ancora oggetto d'indagine. Di certo, secondo gli inquirenti, la potenzialità economica del compratore romano, era ingente.