Roma, si mescolano tra i tifosi degli Europei: fratelli ladri saccheggiano i negozi del centro

Avevano fatto razzia di occhiali da sole e capi di abbigliamento in numerosi negozi del Centro Storico utilizzando un borsello schermato internamente con fogli di alluminio per eludere le barriere antitaccheggio.

Le gesta dei ladri - lei di 24 anni, incinta e con un bimbo di 2 anni al seguito, lui di 26 anni - sebbene siano sfuggite ai sistemi elettronici, non sono passate inosservate ai carabinieri della Stazione di San Lorenzo in Lucina che, con la progressiva riapertura degli esercizi commerciali del Tridente e con l'aumento di turisti italiani e stranieri lungo le vie del centro, hanno attivato servizi preventivi antifurto rafforzato in occasione degli Europei.

I militari, dopo un prolungato servizio di osservazione e pedinamento, hanno bloccato i ladri (fratelli originari dell'Ecuador e residenti nella zona di Tomba di Nerone) dopo aver messo a segno l'ennesimo colpo nei confronti di un negozio di occhiali. Ad essere visitati dalla coppia sono sati complessivamente 5 esercizi da dove erano riusciti a portare via merce per un valore complessivo di circa 1.100 euro, sfruttando come copertura quella di essere tifosi di calcio, passeggiando lungo le strade della Capitale senza dare nell'occhio.

L'intera refurtiva è stata recuperata e restituita ai responsabili degli esercizi commerciali derubati, il borsello schermato è stato sequestrato mentre i fratelli-ladri, arrestati con l'accusa di furto aggravato e continuato, sono stati posti ai domiciliari in attesa delle decisioni dell'Autorità Giudiziaria.