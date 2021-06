Rapina banche travestito da vigilante e armato di pistola: i colpi a Magliana, Marconi e Testaccio

Tre rapine in banca in meno di un mese, tutte messe a segno con le stesse modalità: travestito da vigilante, pistola in pugno, minacciava gli impiegati allo sportello facendosi consegnare i soldi.

I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Eur e quelli della Stazione Roma Villa Bonelli hanno individuato e arrestato il rapinatore dopo settimane di indagini serrate. L’uomo, identificato in un 47enne di Fiumicino, aveva colpito a Magliana, a Marconi e a Testaccio: il 30 Aprile in una banca in via Oderisi da Gubbio, il 6 Maggio in una banca in via della Magliana e il 18 Maggio in una di via Mastro Giorgio.

In tutti gli episodi si è presentato nell’istituto bancario con tuta operativa, giubbotto multitasche, tesserino e placca “fake”, e sotto minaccia della pistola è riuscito a farsi consegnare 10.000 euro in totale.

Le indagini dei Carabinieri, dirette dal pubblico ministero del pool della Procura di Roma coordinato dall’aggiunto Lucia Lotti, si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza delle banche e da quelle cittadine installate lungo le vie di fuga. Il 47enne aveva scelto una camera d’albergo di Fiumicino come “covo”, ed è qui che è scattato il blitz con cui è stato arrestato.

I carabinieri hanno anche trovato e sequestrato la pistola usata per le rapine insieme con una scacciacani senza tappo rosso simile a una Beretta 92 e il “kit da vigilante”.