Villa Spada, finanziere trovato morto in strada

Tragedia a Roma dove un finanziere di 49 anni è stato trovato morto in strada. Il militare, originario della Puglia, è stato ritrovato dai carabinieri della compagnia di Montesacro in strada, a pochi metri dalla sua auto all'altezza di Villa Spada, in via Salaria 1040, nel tardo pomeriggio di domenica 20 settembre.

Al momento l'ipotesi di un gesto estremo è quella più accreditata secondo chi indaga. Vicino al corpo è stato trovato un bossolo e una pistola, sono stati sequestrati.