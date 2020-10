Esquilino, ospita 5 persone senza avere i giusti permessi: affittacamere chiuso per 15 giorni

Ieri pomeriggio, i carabinieri di piazza Dante hanno dato esecuzione ad un provvedimento di chiusura con sospensione dell'attività per 15 giorni emesso dal Questore di Roma, a carico di un'affittacamere in via Filippo Turati.

Il provvedimento scaturisce dai mirati servizi che i militari hanno eseguito presso le strutture ricettive della zona, al fine di contrastare ogni tipo di illegalità e di abusivismo.

Nel corso delle verifiche, i carabinieri hanno denunciato il titolare dell'affittacamere, un cittadino del Bangladesh di 62 anni, per aver ospitato 5 cittadini extracomunitari – tre dei quali privi di documenti di identità - omettendone la prevista comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza.