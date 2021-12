Paura all'Ardeatino, esplosione in un villino dopo una fuga di gas: una donna in ospedale

Paura ieri sera all'Ardeatino per una esplosione in un villino durante l'orario della cena. A causarla una fuga di gas. A dare l'allarme al Numero Unico per le Emergenze, alcuni residenti che hanno sentito un boato intorno alle 20:30. Sul posto la squadra operativa 3A dei vigili del fuoco, l'autoscala AS/12 e il Carro Rilevamento Radioattivo Chimico, intervenuti in via Ardeatina 132.

La proprietaria dell'abitazione, 62enne, è stata estratta viva dai Vigili del Fuoco e trasportata dagli operatori sanitari al Sant'Eugenio, un'altra persona è rimasta illesa durante l'esplosione. La vittima non sarebbe in pericolo di vita e ne avrà per 10 giorni. Sul posto anche il carro crolli e la polizia di Stato. L'appartamento, dopo la bonifica e la messa in sicurezza del gas, è stato dichiarato agibile.