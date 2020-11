Esplosione nella notte sulla Tiburtina: banda fa saltare cassa continua del supermercato

Una forte esplosione avvertita da buona parte degli abitanti di Casal Bruciato. Siamo sulla via Tiburtina dove una banda ha fatto saltare in aria la cassa continua del supermercato Sacoph per poi fuggire con il denaro contenuto nella stessa.

Diverse le chiamate fatte al 112 poco dopo le 5:30 di giovedì mattina. Intervenuti al civico 603 della via Tiburtina gli agenti dei Commissariati San Basilio e Sant'Ippolito hanno accertato l'avvenuto furto avvenuto al supermercato con la banda che dopo aver fato esplodere la cassaforte è fuggita con circa 21mila euro.

Acquisite le immagini di videosorveglianza della zona sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia scientifica a caccia di elementi utili per risalire alla banda. Sul caso indagano gli agenti del Commissariato Sant'Ippolito.