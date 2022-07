Quattro romani restano bloccati di notte sul monte Infornace

Quattro escursionisti romani, due ragazze e due ragazzi tutti trentenni, sono stati soccorsi nella notte tra mercoledì e giovedì su un sentiero del monte Infornace, nel parco nazionale del Gran Sasso, in provincia dell'Aquila.

I quattro escursionisti erano partiti alle 8.30 di mercoledì dal monte Aquila diretti al monte Camicia, scegliendo la via che passa per monte Infornace. Un percorso lungo e molto impegnativo che costeggia alcune creste molto pericolose: proprio quando sono arrivati in prossimità delle creste, verso sera, sono rimasti bloccati. Stanchi e infreddoliti, con il buio non sono riusciti a proseguire e hanno deciso di chiedere aiuto al 118 segnalando di essere rimasti bloccati.

A quel punto è scattato il protocollo previsto in caso dii soccorsi in montagna, e sono state attivate le squadre del Soccorso Alpino e Speleologico abruzzese. Sono partite alla volta del monte Infornace due unità, una squadra di terra dell'Aquila del Soccorso Alpino e una della Guardia di finanza: i soccorritori hanno raggiunto a piedi monte Infornace percorrendo via Cieri, e sulle creste hanno recuperato i quattro escursionisti e li hanno riportati alle loro auto, parcheggiate a valle, un po' scossi ma incolumi.