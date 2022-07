Il minimarket con escrementi di topo e gelati scaduti nel frigo

Escrementi di topo sugli scaffali dove erano in vendita i prodotti alimentari, gelati scaduti, pesce e carne senza tracciabilità e, per non farsi mancare nulla, un lavoratore in nero. Questo quanto accertato in un minimarket chiuso dalla polizia a Torre Maura, con conseguente multa e sequestro della merce alimentare.

Sono stati gli investigatori del VI distretto Casilino di polizia, con gli ispettori delservizio igiene degli alimenti e nutrizione (Sian) della Asl Roma 2 ad ispezionare alcuni negozi di vicinato del quadrante est della Capitale. Ventidue esercizi commerciali fra le zone di Torre Angela, Ponte di Nona, Borghesiana, Tor Bella Monaca ed appunto Torre Maura, dove nel corso dei controlli è stato individuato il minimarket da incubo.

In particolare gli agenti della polizia amministrativa, coordinati da Isea Ambroselli, hanno accertato la presenza di escrementi di topo in terra e sugli stessi scaffali dove era esposta la merce in vendita. Una volta aperti frigoriferi e congelatori la seconda scoperta: gelati scaduti, alimenti privi di tracciabilità ed altri prodotti che riportavano l’etichettatura soltanto in lingua straniera e non in italiano.

Oltre a ciò i poliziotti hanno accertato l'assenza del titolare dell'esercizio commerciale, che si trova al di fuori del territorio italiano, trovando all'interno del minimarket un dipendente, poi risultato essere impiegato in nero, senza regolare contratto.

Apposti i sigilli al minimarket al titolare è stata applicata la sanzione amministrativa di circa 15.000 euro e sono stati sequestrati circa 13 chili di prodotti ittici ed altri 10 di merce alimentare - per un totale di 23 chili - per la violazione del vigente regolamento, a causa delle scarse condizioni igieniche riscontrate all’interno dell’attività.