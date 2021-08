Fa volare il drone tra Colosseo e Fori Imperiali, turista nei guai

No fly zone. Sono stati i Carabinieri del Comando Roma Piazza Venezia e della Compagnia Speciale di Roma, nel corso di un servizio di controllo nell’area archeologica tra Colosseo e Fori Imperiali, a denunciare a piede libero un turista, 34enne nato in Kosovo e residente in Canada, sorpreso mentre pilotava da remoto un drone, munito di telecamera, che stava sorvolando il complesso monumentale. I Carabinieri sono intervenuti e hanno interrotto il volo illegale, identificando e deferendo all’Autorità Giudiziaria l’uomo e sequestrando il velivolo.