Droga nel seggiolino per bambini, pusher scoperto prova ad investire i poliziotti

Continua la lotta allo spaccio a Roma con le forze dell'ordine chiamate a disinnescare anche i tenativi più assurdi per nascondere la "merce". L’escamotage trovato da un pusher nel quartiere Fidene per evitare l'arresto è stato quello di occultare la sostanza stupefacente all’interno del rivestimento di stoffa del seggiolino per bambini posto nella sua vettura.

L’uomo, un romano di 36 anni, fermato una prima volta per un controllo dagli agenti del III Distretto ha provato a scappare, costringendo gli operatori di Polizia con un movimento repentino a schivare il mezzo per non essere investiti è stato bloccato successivamente in via Federico de Roberto, con diversi involucri di cocaina ed una somma di oltre 1.500 euro. Per lui sono quindi scattate le manette.

In via Giolitti, in un'altra operazione, il personale del commissariato Viminale, ha un nigeriano di 42 anni. L’uomo, oltre a diverse dosi di marijuana indosso ed al denaro provento di spaccio, durante gli accertamenti, è risultato anche avere in atto un divieto di dimora da Roma.

Consistente il quantitativo di stupefacente individuato e recuperato dagli agenti del commissariato Celio nel quartiere La Rustica, dopo aver fermato per controllo un’auto. Sin da subito i poliziotti hanno percepito il forte odore caratteristico del cannabinoide ed hanno fatto scendere le 2 donne a bordo. Coadiuvati da personale di unità cinofile, gli uomini del commissariato Celio, hanno rinvenuto oltre 1 chilo. Di stupefacente tra cocaina e hashish. Le due donne, un 46enne e una 42enne, entrambe romane, sono state così arrestate per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.