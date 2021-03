Banchi e sedie gettati vicino lo stadio Flaminio: responsabile multato e costretto a ripulire la discarica

Hanno analizzato gli hard disk e sono arrivati ad un istituto scolastico, ascoltato il dirigente hanno quindi individuato il responsabile poi multato e costretto a ripulire l'area. A chiudere il cerchio su una discarica abusiva a due passi dallo stadio Flaminio, nell'omonimo quartiere del II Municipio, gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale.

In particolare sono stati i "caschi bianchi" del reparto di Polizia Giudiziaria del II Gruppo Parioli ad intervenire per uno sversamento illegale di rifiuti in un'area verde compresa fra via Dorando Petri e via Pietro de Coubertin. Un vero e proprio cimitero di arredi scolastici dove era presente una quantità ingente di materiale cartaceo e la presenza di 2 computer, oltre a banchi e sedie apparentemente destinate ad arredo scolastico.

Gli agenti diretti dalla dottoressa Donatella Scafati, hanno avviato immediatamente le indagini per risalire al responsabile. Tramite l'analisi degli hard disk dei computer e del materiale cartaceo, è stato individuato l'istituto scolastico. Ascoltato il dirigente scolastico ha negato ogni responsabilità indicando una ditta di trasporti a cui si era affidato per lo smaltimento degli arredi scolastico.

Individuata la ditta, il responsabile, un uomo di 43 anni, ha quindi ammesso le proprie responsabilità ed oltre a pagare una multa di circa 1200 euro è stato obbligato a sue spese a bonificare l'area attraverso una seconda ditta autorizzata al trasporto e smaltimento dei rifiuti.