Cornel Roman scomparso da casa da una settimana: appello della figlia per ritrovare il papà

Erano nel letto a dormire quando ha sentito la porta di casa chiudersi. Svegliatasi non ha più trovato il marito in casa. Era la notte dello scorso 3 marzo. A far perdere le proprie tracce Corneliu Romica Roman, per tutti Cornel, allontanatosi misteriosamente dalla sua abitazione di Colle Fiorito di Guidonia, nella provincia nord est della Capitale.

Cominciate le ricerche da parte della moglie e di una delle figlie che vive in casa con i genitori, del 57enne non è stata trovata traccia. Da qui la denuncia alla tenenza dei carabinieri di Guidonia Montecelio. In particolare l'uomo, originario della Romania, si è allontanato dalla sua abitazione di via dei Platani. Nonostante il telefono squillasse non ha però risposto né alle chiamate della moglie né a quelle della figlia, con il telefono che è poi successivamente risultato irraggiungibile.

Sparito misteriosamente, a lanciare un appello per aiutarla a ritrovare il papà è la figlia Alexandra, che vive in Romania e che a giorni arriverà in Italia. "Ha cappelli chiari e occhi verdi. Era vestito con pantaloni beige-marroni, scarpe marroni, felpa con il cappuccio nera, giubbotto nero e una piccola borsetta. Nessuno lo ha visto e nessuno ha parlato con lui . È uscito di casa volontariamente alle 3 di mattina e poi niente più. Ultima traccia lasciata dal suo telefono cellulare sulla via Tiburtina, nella zona di Villanova di Guidonia. Poi non abbiamo avuto più sue notizie. Chiunque lo vedesse contatti il 112 o le forze dell'ordine. Aiutateci a ritrovare papà, siamo molto preoccupati".