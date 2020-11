Si perdono durante una passeggiata in montagna, recuperata coppia di escursionisti

Hanno perso l’orientamento sul un sentiero di montagna. E’ accaduto sabato sera quando la stazione del Soccorso Alpino di Collepardo è intervenuta per una richiesta di soccorso da parte di due escursionisti romani che, partiti da Pian delle Faggeta nel territorio di Carpineto Romano, dichiaravano di essersi persi su un sentiero che li stava allontanando dalla via del ritorno.

Una squadra di terra si è diretta verso il monte Capreo dove ad attenderli c'erano i Carabinieri della stazione di Carpineto. Da lì è iniziata la ricerca dei due che sono stati localizzati e raggiunti dopo circa un’ora e mezza di cammino, verificate le buone condizioni fisiche dei soggetti i due sono stati riaccompagnati alla propria vettura.

Soccorso Alpino a Civita Castellana

Un weekend di interventi per gli uomini del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS). Venerdì infatti un tecnico di elisoccorso del Soccorso Alpino è intervenuto per supportare le attività dell’eliambulanza del 118 della Regione Lazio che è giunta nei pressi di Civita Castellana (Viterbo) per recuperare una ragazza scivolata per una ventina di metri in un dirupo procurandosi la frattura della caviglia sinistra. La ferita è stata raggiunta dal personale sanitario calatosi sul luogo dell’incidente, è stata stabilizzata e recuperata a bordo dell’eliambulanza tramite verricello per poi essere trasportata alla piazzola di Civita Castellana e affidata a un'autoambulanza.

Caduta dal monte Terminilluccio

Nella giornata di domenica sul monte Terminilluccio, in provincia di Rieti, una signora ha avuto un attacco di panico a causa delle forte raffiche di vento e del freddo. Sul posto sono giunti gli operatori della stazione del Soccorso Alpino di Rieti e i militari dell’Arma dei Carabinieri. La donna, residente a Rieti e di orgine colombiana, è stata dunque riportata a valle e consegnata ad un’ambulanza per verificarne le condizioni fisiche.