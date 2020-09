Controlli stradali tra Casal Bruciato e Prenestina, fermati pusher: uno aveva una pistola

Due controlli in strada della Polizia di Stato a Casal Bruciato e Prenestina hanno portato all’arresto di 3 spacciatori, al sequestro di circa 5 chili di hashish, più di mezzo chilo di cocaina, una pistola a salve e un migliaio di euro in contanti.

In particolare, in via Grotte di Gregna una Volante ha fermato un’utilitaria con a bordo una coppia di romani di 36 anni e di 28. I poliziotti, insospettiti dall’atteggiamento dei due, hanno approfondito il controllo trovando sul 36enne in possesso di un frammento di hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare 45 panetti di “fumo”, una busta da 700 grammi di marijuana, poche dosi di cocaina ed una pistola “a salve” con 36 colpi.

Praticamente nello stesso momento, ma in via Prenestina, una pattuglia del commissariato Fidene intimava l’alt ad un’altra city car per un normale controllo: il conducente, romano 67enne, nella fodera di un sedile nascondeva 517 grammi di cocaina. Nell’abitazione dello stesso è stata sequestrata della mannite –sostanza comunemente usata per tagliare la cocaina- ed altro materiale per il confezionamento delle singole dosi di stupefacente.

Al termine della giornata tutti e 3 gli spacciatori sono stati arrestati e messi a disposizione della Magistratura.