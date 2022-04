Silvia sta meglio, la donna accoltellata dal marito migliora. La prognosi resta riservata

Silvia, l'insegnante di 48 anni anni di Ladispoli accoltellata da Fabrizio Angeloni, geometra di 49 anni, sta meglio. La donna ha parametri stabili ed in lieve miglioramento ed è stata tolta la dialisi con la ripresa delle attività funzionali.

A renderlo noto è l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Oggi ho ricevuto una notizia positiva dalla direzione strategica dell'azienda ospedaliera San Camillo di Roma, Silvia migliora. La prognosi rimane riservata dicono dalla direzione strategica". "Facciamo tutti il tifo per Silvia, sperando che presto possa riprendere la piena funzionalità. Un ringraziamento va a tutte le equipe del San Camillo impegnate e che stanno continuamente monitorando l’evoluzione della situazione clinica", ha aggiunto.

Cosa è successo a Ladispoli.

Cosa sia avvenuto a Ladispoli è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo la ricostruzione emersa fino ad ora la tragedia si è consumata poco dopo le 7 di mattina del 21 aprile: ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni vicini che hanno sentito le urla di aiuto di Sofia, la figlia della coppia. La lite sarebbe iniziata nella zona della cucina. Angeloni, che non aveva dormito in casa, è entrato.

Aveva ancora le chiavi e sarebbe stato disarmato, almeno in quel frangente. Da lì, però, ne è nato un diverbio diventato presto violento dove, dopo le parole, sono arrivate le coltellate. Angeloni in bagno avrebbe colpito la moglie Silvia, la figlia Sofia, per poi provare a togliersi la vita. Lo scorso 23 aprile il giudice delle indagini preliminari ha convalidato l'arresto e la misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di Angeloni, accusato di duplice tentato omicidio.