Il pusher che viaggia in taxi, nasconde un chilo di cocaina sotto il sedile

La vettura fermata dalla polizia sulla via Pontina

La cocaina trovata dalla polizia al passeggero del taxi sulla via Pontina

Viaggiava in taxi con un chilo di cocaina un uomo arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Succede sulla via Pontina dove gli agenti del Commissariato Spinacetto hanno sorpreso un 39enne con oltre 1000 grammi di polvere bianca.

I poliziotti, impegnati nel controllo del territorio hanno fermato un taxi per verificare che fosse munito di relative licenze e che ottemperasse alle norme di sicurezza Anti Covid. Insospettiti dall’atteggiamento nervoso del passeggero, hanno effettuato un sommario controllo all’interno del veicolo, trovando sotto il sedile anteriore lato passeggero, una busta in cartone di cui il 39enne ha ammesso di esserne il proprietario.

All’interno sono stati trovati 1003,7 grammi di cocaina.