Gli spacciatori che nascondono la cocaina nella leva del cambio dell'auto

Nascondevano i pezzi di cocaina pronti alla vendita nella leva del cambio dell'auto utilizzata per spacciare la sostanza stupefacente. Uno stratagemma che non è stato sufficiente a due persone al fine di evitare l'arresto. Sorpresi dalla polizia in un'area di parcheggio a Tor Tre Teste i due pusher sono infatti stati arrestati.

I fatti domenica scorsa in via Vincenzo Tineo, a due passi dal Centro di assistenza alloggiativa temporanea (Caat) del quartiere del V municipio. Sono stati gli agenti delle volanti della questura di Roma, transitando sulla strada, a notare una Yaris sospetta con a bordo due persone. Una volta vista la pattuglia il conducente ha provato a partire e, pensando di non essere notato, si è chinato verso la leva del cambio.

Fermata la vettura prima che potesse allontanarsi, all'interno della stessa gli agenti hanno identificato due persone, un 52enne ed un 28enne, entrambi con precedenti per detenzione ai fini di spaccio. Particolarmente nervosi i poliziotti li hanno quindi perquisiti.

Un controllo che ha dato i suoi frutti quando prima dal cassetto portaoggetti e poi dalla plastica di copertura della leva del cambio sono saltati fuori prima 60 e poi altre 13 dosi di cocaina pronte alla vendita (per un totale di oltre mezz'etto di polvere bianca). Oltre a ciò anche denaro contante per oltre 2.500 euro (2.750 per la precisione).

Scattate le perquisizioni nelle rispettive abitazioni n casa del 52enne i poliziotti hanno trovato e sequestrato un bilancino di precisione. Accompagnati negli uffici del V distretto Prenestino i due sono stati identificati un due romani di 52 e 28 anni e poi arrestati. Dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.