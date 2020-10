"Mi hai rubato il portafoglio": cliente aggredisce negoziante e lo ferisce con coccio di bottiglia

Ha aggredito un dipendente di un minimarket dopo averlo accusato del furto del suo portafogli. Dopo una indagini, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria della Polizia Stradale di Roma hanno arrestato un nigeriano di 42 anni, per tentato omicidio e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

Il fatto è accaduto lo scorso maggio in un minimarket di via Casilina, zona Borghesiana, quando una pattuglia della polstrada della Sezione di Roma aveva notato un uomo uscire dal negozio ferito e insanguinato chiedendo aiuto.

Nella circostanza, il dipendente dell'attività aveva riferito di essere stato aggredito all'interno del locale da un cliente, con una bottiglia rotta. Trasportato con ambulanza al policlinico di Tor Vergata in codice rosso è stato successivamente trasferito all'ospedale San Giovanni per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Gli agenti avevano notato subito un altro uomo nelle vicinanze, ancora con il collo della bottiglia in mano e sporco di sangue. Fermato, aveva raccontato che il giorno prima all'interno del negozio gli era stato rubato il portafogli con 450 euro.

In realtà le successive indagini hanno rivelato che un equipaggio dei carabinieri il giorno prima dell'aggressione era intervenuto nei pressi del locale per sedare un'animata discussione tra l'aggressore stessso e altri cittadini stranieri, ma di fatto i militari non avevano riscontrato che fossero stati consumati furti.

Il nigeriano, il giorno seguente, evidentemente credendo che la sottrazione del portafoglio fosse opera del personale del minimarket, si era recato nuovamente nel negozio e, dopo aver comprato una bottiglia di birra, era uscito dal locale.

Poi, rientrato, dopo aver rovesciato alcuni espositori di merce, con un frammento della bottiglia appena acquistata, si è scaglato contro la vittima colpendola alcune volte alle braccia.

La Squadra di Polizia Giudiziaria coordinata dalla locale Procura, ha così emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti del cittadino nigeriano.