Circolava con autocarro sequestrato: fermato, perderà la proprietà del mezzo

A bordo di un mezzo sequestrato e senza patente. Così è stato fermato un autocarro su via Prenestina. L'alt è scattato nella mattinata di oggi, ad opera della stessa pattuglia del gruppo pronto intervento traffico (gpit), che qualche settimana fa aveva provveduto al primo sequestro.

Sono stati gli stessi agenti a notare l'autocarro, fermato e sequestrato alcune settimane fa in quanto privo di copertura assicurativa. Una volta fatto accostare, gli agenti hanno proceduto con gli accertamenti del caso e in quanto veicolo già posto sotto sequestro è stata avviata la procedura per l'alienazione del veicolo.

Per il conducente, trovato con patente scaduta, è scattato il ritiro immediato del documento ai fini della revoca.