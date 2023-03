Escrementi di topo e cibi scaduti, chiuso alimentari

Hanno abbassato le serrande e chiuso il locale i vigili che hanno ispezionato un negozio di alimentari. Un minimarket da incubo chiuso in zona Cipro-Trionfale. Sono stati gli agenti dei I gruppo Prati della polizia locale di Roma Capitale, con i carabinieri del Nas e gli ispettori Sian (Servizio igiene degli alimenti e nutrizione) della Asl a riscontrare diverse irregolarità di natura igienico sanitaria nell'attività di somministrazione.

Nel locale sono stati trovati alimenti conservati in maniera difforme da quanto previsto dalla legge, cibi scaduti e la presenza di escrementi di topo sul pavimento. Illeciti che hanno comportato il provvedimento di chiusura, emesso dalla Asl di zona, per la tutela della salute dei consumatori e degli avventori del locale.



Le violazioni accertate hanno riguardato anche le uscite di sicurezza ostruite, sulla cui regolarità sono tuttora in corso ulteriori accertamenti amministrativi. In totale sono state elevate sanzioni per oltre 8000 euro.