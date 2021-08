Cavalli fuggono dal maneggio: la polizia li recupera al parco giochi

I 3 cavalli, apparentemente agitati, si erano posizionati su una piccola area verde adibita a parco giochi per bambini

In fuga da un maneggio sulle sponde del Tevere in zona Marconi. Così tre cavalli sono stati segnalati da residenti e cittadini. Per recuperarli è dovuta intervenire, sollecitata dalla sala operativa della polizia locale, la polizia, con la sezione speciale a cavallo diretta da Giampiero Romaniello.

I 3 cavalli, apparentemente agitati, si erano posizionati su una piccola area verde adibita a parco giochi per bambini nei pressi di strade trafficate e gli agenti insieme al personale del Corpo di Polizia locale di Roma Capitale e Veterinari dell’Asl sono riusciti a calmarli e metterli in sicurezza. Poco dopo gli animali sono stati recuperati dai proprietari del maneggio.