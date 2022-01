Riofreddo in ansia per Carlo Rainaldi, scomparso dal 7 gennaio: le ricerche anche con unità cinofile

Il comune di Riofreddo è in ansia per il 45enne Carlo Rainaldi, scomparso nella serata di venerdì 7 gennaio. L'uomo è stato visto per l'ultima volta attorno alle ore 21, assieme al suo cane Black. A lanciare l'allarme la famiglia che ne ha denunciato l'allontanamento il giorno seguente, ai carabinieri che hanno così iniziato le ricerche.

Secondo le ultime ricostruzioni, Rainaldi, capelli e occhi castani, si sarebbe allontanato a piedi in compagnia del suo cane Black. L'ultima volta che è stato visto, indossava dei pantaloni verdi militari ed una giacca a vento rossa e blu. Gli ultimi avvistamenti sarebbero avvenuti nei comuni limitrofi come Agosta, Anticoli Corrado e Marano Equo.

Stando a quanto emerso, nella mattinata dell'8 gennaio, Rainaldi è stato visto mentre comprava un panino e poi, alle 12, a piedi mentre camminava verso Arsoli. I carabinieri, che hanno allertato anche la procura, hanno proseguito le indagini. L'autorità giudiziaria, ha così messo in moto la macchina dei soccorsi anche con il soccorso alpino, la protezione civile e l'autorità cinofila.

Ieri, alcuni cacciatori hanno rinvenuto nelle campagne di Riofreddo un bivacco di fortuna con alcuni oggetti personali di Carlo Rainaldi. Le ricerche dell'uomo proseguono. Anche attraverso gli appelli sui social e il tam-tam tra amici e parenti.