Da sola in casa e senza nulla da mangiare, carabinieri fanno la spesa e la portano a casa di una 91enne

Sono sola in casa e non ho né pane, né latte. Questa la richiesta d'aiuto ricevuta dalla Centrale Operativa dei Carabinieri del Gruppo di Roma. Dall'altra capo del telefono una anziana di 91 anni invalida e con problemi di deambulazione. Richiesta di assistenza a cui hanno prontamente risposto i militari dell'Arma che le hanno poi fatto spesa e gliel'hanno portata a casa.

La chiamata in lacrime nella mattinata di ieri, martedì 12 ottobre. Una pattuglia della Stazione Roma Città Giardino è stata inviata a casa della donna, residente in zona Vigne Nuove, dove ha trovato l’anziana sola e in lacrime, che lamentava la mancanza di pane e latte.

Richiesta d'aiuto raccolta nell'immediatezza dai carabinieri che dopo aver rincuorata e assistito la signora si sono subito recati al supermercato più vicino, per comprare e offrire i beni richiesti dalla 91enne, che li ha poi ringraziati.