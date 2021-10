La storia a lieto fine di Milky, il cagnolino che vagava impaurito nei pressi della Stazione Termini

Nonostante la paura per la rapina subita dalla sua giovane padrona, la storia del cagnolino Milky ha avuto un lieto fine. Dopo essere stata allertata da un cittadino che aveva visto il jack russel vagare smarrito e rifugiarsi impaurito in un’attività in zona Termini, una pattuglia della Polizia Locale del I Gruppo "ex Trevi" è intervenuta portando Milky al sicuro nella sede di via della Greca. Qui gli agenti del Reparto Tutela Ambiente si sono immediatamente attivati, fornendogli acqua e cibo e riempiendolo di tutto l'affetto necessario per tranquillizzarlo.

Termini, ragazza rapinata perde il cane

Essendo sprovvisto di collare con microchip, i caschi bianchi hanno avviato una serie di accertamenti nel tentativo di rintracciare il proprietario. Grazie ad un'accurata analisi sulla rete e ad un attento monitoraggio degli annunci per animali smarriti, è stato possibile risalire alla padrona, la quale aveva pubblicato un avviso sui canali social a seguito dello smarrimento del suo Milky, avvenuto la sera prima. La giovane, italiana di 22 anni, era a passeggio con il piccolo, quando è stata rapinata e, mentre tentava di difendersi dall'aggressore, aveva perso il suo cagnolino.

Milky trovato e salvato dai vigili: vagava impaurito a Termini

Grazie alla sensibilità e ad uno spiccato spirito d'iniziativa del personale, diretto dalla Dirigente Dott.ssa Donatella Scafati, Milky ha potuto di nuovo essere tra le braccia della sua padrona che, alla vista del piccolo, è scoppiata in lacrime di gioia, dopo il grande spavento. Enorme la gratitudine espressa con affetto nei confronti degli agenti per la premura e le attenzioni dimostrate.