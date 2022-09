Caccia all'uomo al Tiburtino III, quartiere cinto d'assedio

Hanno cinto d'assedio la piazza del quartiere con agenti in borghese, auto e moto civetta. Una volta individuato l'uomo che stavano ricercando da cinque mesi sono usciti allo scoperto bloccandolo davanti alle decine di persone che si trovavano sotto i palazzi popolari del Tiburtino III, dove il 37enne si era nascosto con la complicità di alcuni conoscenti residenti nel quartiere del quadrante nord est della Capitale. A finire in manette per scontare un ordine di carcerazione per una pena di 4 anni e 6 mesi un romano residente a San Basilio.

La caccia all'uomo era cominciata lo scorso mese di aprile quando il 37enne era venuto a conoscenza di essere destinatario di un ordine di carcerazione per rapina. Appresa la notizia l'uomo - che si trovava già agli arresti domiciliari - è di fatto evaso facendo perdere le proprie tracce. Una volta arrivati in casa sua gli agenti del commissariato San Basilio di polizia non lo hanno infatti trovato cominciando un'indagine al fine di rintracciarlo e portarlo in carcere.

Le attività info investigative hanno permesso agli agenti di scoprire che il 37enne aveva trovato rifugio nella zona del Tiburtino III, coperto da alcuni conoscenti. Da qui le prime battute di ricerca che hanno dato un primo esito positivo lo scorso 18 di agosto quando venne rintracciato mentre a transitava a bordo di uno scooter in via Schubert, nel popoloso e popolare quartiere del IV municipio Tiburtino.

Alla vista delle volanti il ricercato non ha però alzato bandiera bianca, anzi. Ha abbandonato lo scooter al centro della strada e si è dato alla fuga facendo perdere le tracce fra gli androni dei palazzi del Tiburtino. Svolti gli accertamenti sul mezzo a due ruote lo stesso è poi risultato rubato, con il 37enne che ha aggiunto al suo casellario giudiziario una denuncia per ricettazione.

Due settimane dopo un secondo avvistamento, sempre al Tiburtino III. Era infatti la notte dello scorso 30 agosto quando per ben due volte il latitante è stato visto dagli agenti in sella ad uno scooter con il 37enne riuscito anche in quel caso a sparire, ma in sella al mezzo a due ruote.

Accertata la presenza del 37enne nel quartiere gli investigatori di polizia hanno cominciato a stringere le maglie sino alla notte fra domenica e lunedì quando intorno alle 3:00 il fantasma si è materializzato su via Grotta di Gregna, a bordo questa volta di un'auto. Anche in questo caso l'uomo è però riuscito a farla franca e dopo aver abbandonato la vettura in strada è riuscito a sparire.

Richiesto l'intervento della polizia scientifica gli investigatori - oltre ad accertare la provenienza furtiva dell'auto con una seconda denuncia per ricettazione - hanno trovato all'interno della macchina quattro cartucce calibro 12 e arnesi atti allo scasso. Nell'abitacolo è stato inoltre repertato del materiale biologico che ha confermato come all'interno della vettura vi fosse il 37enne di San Basilio.

Stretto ancora più il cerchio gli investigatori di polizia hanno quindi deciso di cingere d'assedio il Tiburtino III. In abiti civili, a bordo di moto ed auto civetta, gli agenti lo hanno quindi aspettato poche ore dopo averlo individuato in via Grotta di Gregna. Alle 14:00 di ieri il 37enne è stato quindi trovato in piazza Brahms. Oramai all'angolo il latitante ha cercato una nuova fuga a piedi ma è stato questa volta bloccato in viale Mozart.

Terminata la caccia all'uomo il 37enne è stato arrestato dopo cinque mesi di ricerche.