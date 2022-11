Autobus Cotral finisce contro il muro di una caserma

Ha perso il controllo dell'autobus Cotral che stava guidando ed è finito contro il muro perimetrale della caserma 'Romano', sede del 185° reggimento di artiglieria dei paracadutisti della Folgore. Il conducente del mezzo, sotto choc, è stato portato in ospedale. Non è in gravi condizioni. È quanto successo questa mattina intorno alle 7 a Bracciano, alle porte di Roma.

L'incidente è avvenuto in via Braccianese Claudia all'altezza dell'intersezione con via Olmata Tre Cancelli, mentre il bus Cotral si dirigeva verso Manziana.

Il conducente, stando a quanto ricostruito dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Bracciano, stava effettuando una manovra e non trasportava alcun passeggero. Avrebbe perso aderenza a causa dell'asfalto bagnato. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Padre Pio di Bracciano, dove verrà medicato e sottoposto ad accertamenti.