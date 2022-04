Metro A: chiusa la tratta Battistini-Ottaviano

Odissea per i pendolari che usufruiscono della tratta finale della linea A della metro di Roma, chiusa dalla tarda mattinata di lunedì 4 aprile fra le stazioni Battistini ed Ottaviano. L'interdizione, con l'attivazione dei bus sostitutivi, come informa Atac, è dovuta ad un intervento tecnico nella stazione di Valle Aurelia. Inevitabili i disagi, nonostante l'attivazione dei mezzi navetta alle sei fermate chiuse al pubblico.

La chiusura della tratta finale della linea sotterranea ha trovato il commento del consigliere regionale della Lega, Daniele Giannini: "Quando si sente dire che sui mezzi pubblici a Roma 'ogni giorno ce n'è una' non siamo lontani dalla realtà, tanto che anche i pendolari più rassegnati adesso non ce la fanno più. E' il caso della metro A, oggi chiusa da Ottaviano a Battistini per un guasto, l'ennesimo, stavolta alla stazione Valle Aurelia".

"Gli abbonati Atac - prosegue - sono stanchi di un servizio tra i peggiori in Europa, tra scale mobili non funzionanti, acqua che piove sui convogli, ascensori rotti, corse che saltano e chi più ne ha più ne metta: un disservizio quotidiano. Le linee metropolitane, quelle su cui i lavoratori fanno maggiore affidamento poi, stanno attraversando un periodo ancora più nero addirittura dell'era Raggi, il che è tutto dire. Gualtieri, che si era proposto in campagna elettorale come l'uomo che avrebbe ridato un'aria nuova alla Capitale, sta fallendo su tutti i fronti in questo primo mezzo anno di mandato. L'unica aria nuova è quella che respirano i pendolari che - conclude Giannini - invece delle banchine sotto terra, attendono i bus navetta, infuriati, in mezzo allo smog".