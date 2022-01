Bimba di 4 anni precipita da un balcone del terzo piano

E' in gravi condizioni una bimba piccola precipitata dal balcone del terzo piano dell'abitazione dei genitori. La caduta poco dopo le 16:00 di lunedì 10 gennaio da un'abitazione di Val Melaina, nel III municipio Montesacro.

Precipitata nel vuoto per diversi metri la bimba, di appena 4 anni, è stata soccorsa nel giardino del cortile interno di una palazzina di Val Melaina. I soccorritori del 118 intervenuti sul posto l'hanno trovata ferita gravemente ma cosciente. La piccola è stata quindi trasportata d'urgenza dall'ambulanza al policlinico universitario Agostino Gemelli.

Sul posto per accertare l'accaduto sono arrivati gli agenti delle volanti e del III distretto Fidene Serpentara di polizia che, ascoltati i genitori, stanno terminando le investigazioni per comprendere le cause che hanno portata la piccola a precipitare dal balcone.