Barcone ristorante rischia di affondare nel Tevere: chiusa la banchina all'altezza di ponte Cavour

Tanta paura, ma fortunatamente nessun ferito grave. Il Lian Club, un barcone galleggiante con bar e ristorante, ha rischiato di affondare dopo essersi inclinato su un fianco. La scena è stata notata alle 19 da alcuni passanti. Sul posto, all'altezza di Ponte Cavour, sono accorsi il 118, la polizia locale e sono intervenuti la polizia fluviale e i vigili del fuoco temendo che nell'imbarcazione ci fosse qualcuno.

Non ci sono stati feriti, tranne un musicista portato in ospedale per accertamenti. Per sicurezza è stata chiusa la banchina. "Il Lian club non è affondato.

Abbiamo già messo in sicurezza la chiatta della cucina che si era inclinata nel pomeriggio", ha detto Lisa Maisto, la titolare del Lian Club.

Il locale ha avuto oggi delle problematiche per "l'inclinazione di una delle chiatte - dovuta forse a una secca o all'urto con un tronco - ma la direttrice ha precisato che il club non è assolutamente in una situazione di allarme: "Verso le 16 la chiatta della cucina ha iniziato a inclinarsi, dopo un'ora e mezza si è inclinata del tutto", ha detto Maisto.

"Non parliamo di una barca - ha sottolineato - La struttura è composta da galleggianti separati tra di loro. Quindi il resto del barcone è perfettamente dritto - ha precisato -. La chiatta della cucina è inclinata verso il lato del fiume. Ma in ogni caso non è assolutamente affondata. Nei prossimi giorni provvederemo a riparare la falla e tutto tornerà in sicurezza come prima", ha assicurato la direttrice.