Ladri in villa: caccia alla banda del buco

Banda del buco all'opera a Fregene. Oro, gioielli e 1500 euro in contante. Questo quanto dei ladri hanno rubato dopo essere riusciti a entrare in una villa dall'abitazione accanto, in quel momento disabitata, e aver praticato un foro sul muro. Una volta nell'abitazione hanno rubato tutto quello che hanno trovato per poi darsi alla fuga. Ad accorgersi della sgradita visita il proprietario di casa, dopo essere rientrato in casa nel tardo pomeriggio. Il furto domenica scorsa, in via della Pineta di Fregene, nell'omonima cittadina litoranea del comune di Fiumicino.

A denunciare ai carabinieri dell'avvenuto furto un 23enne, che si è presentato alla caserma di Fregene lo scorso 29 di gennaio. Una volta nella villa i militari dell'arma hanno accertato la via di accesso della banda del buco. Dopo aver scavalcato il muro di cinta della villetta adiacente a quella presa di mira, ed essere entrati all'interno dopo aver forzato una porta finestra, la banda ha fatto un buco sulla parete divisoria dei due immobili. Una volta dentro hanno poi rubato tutto quello che hanno trovato.

Denunciato il furto, sulle tracce della banda ci sono i carabinieri della compagnia di Fiumicino. I ladri sono riusciti al momento a far perdere le proprie tracce.