Reagisce alla rapina della baby gang e finisce pestato in pieno centro

Le violenze in via della Pace. Denunciato un 15enne

Prima la rapina poi l'aggressione. Choc in pieno Centro dove un ragazzo è stato scippato e picchiato da un baby gang. Obiettivo del branco la catenina che la vittima, un ragazzo di 24 anni, portava al collo. Le violenze nel weekend appena trascorso in via della Pace, a due passi da Piazza Navona

Accerchiato da un gruppo di quattro persone, tutte minorenni come poi riferito da alcuni testimoni, il 24enne è stato rapinato della collana d'oro che indossava. Uno strappo a cui il giovane ha reagito scatenando la reazione del branco che lo ha colpito con calci e pugni ed un casco. Poi la fuga a piedi per le strade del Centro Storico.

Diverse le chiamate al 112 con l'arrivo sul posto delle volanti e degli agenti del Commissariato Trevi di polizia. Cominciate le ricerche della banda di rapinatori i poliziotti hanno quindi bloccato poco dopo un 15enne romano, con il resto del gruppo riuscito al momento a far perdere le proprie tracce. Denunciato a piede libero il minorenne per rapina in concorso, la vittima ha invece rifiufato il trasporto in ospedale ed è stata medicata sul posto dal personale del 118 intervenuti in via della Pace.