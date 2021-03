Spaccio in zona rossa: i residenti chiamano i carabinieri e fanno arrestare il pusher del parchetto

A prenderlo i carabinieri di Tor Bella Monaca. Il giovane, un ventenne, nascondeva 56 dosi pronte per lo spaccio

Una serie di segnalazioni dei residenti, quindi l'attività di indagine e l'arresto. Così i carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca hanno arrestato un 20enne romano che spacciava, nonostante la zona rossa, nel parco pubblico 'Collina della Pace', nella borgata Finocchio.

Il giovane, preso nel pomeriggio di venerdì, nascondeva 56 dosi tra hashish e marijuana, per un peso di 100 di stupefacente pronto per essere venduto e 75 euro provento di spaccio.

L'arrestato per non essere scoperto nascondeva lo stupefacente nell'erba controllandola a distanza. Il ragazzo, su disposizione del Pm di turno, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto con rito direttissimo presso il Tribunale di Roma.