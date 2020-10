Operazione Stanley, colpo allo spaccio di droga nella Capitale: sette arresti

Sette ordinanze di custodia cautelare in carcere ed agli arresti domiciliari, diversi chili di droga sequestrata fra cocaina, hashish e marijuana. E' in corso dalle prime ore del mattino una vasta operazione antidroga denominata "Stanley" della Polizia di Stato e della Polizia Locale di Roma Capitale fra San Basilio, Montesacro, Primavalle, Portuense, Aurelio, Casalotti e Fiumicino.

Le indagini, coordinate dalla Procura di Roma, per i reati gravi contro il patrimonio, iniziate nel 2018 e durate quasi due anni, hanno permesso agli investigatori della Polizia di Stato Commissariato Fidene e della Polizia Roma Capitale dell’U.O. III Gruppo Nomentano di disarticolare diversi gruppi dediti allo spaccio di cocaina, hashish e marijuana operanti in diversi quadranti di Roma e provincia con arresti e perquisizioni ancora in corso.

Articolo in aggiornamento