Arbitro insultato dai tifosi e colpito con un pugno: tensione alla semifinale di futsal per la promozione in serie A

Momenti di tensione dopo la semifinale dei play off di serie A2 di calcio a 5, tra Todis Lido di Ostia e i viterbesi dell'Active Network. L'arbitro è aggredito dai tifosi della squadra del litorale e uno di loro lo ha anche colpito con un pugno al fianco. È quanto successo sabato pomeriggio, poco prima delle 19. Sul posto anche la polizia di Stato che ora indaga.

Tutto è accaduto al termine della gara disputata al Pala Torrino. La gara era decisiva dopo che l'andata del 20 maggio era finita 1-1. A 52 secondi dalla fine l'episodio decisivo. Il Todis Lido resta in inferiorità numerica: Gedson viene espulso per simulazione tra la proteste della squadra di Ostia. I rivali viterbesi ne approfittano e segnano con Poletto il gol del vantaggio e della vittoria. La società Todis Lido di Ostia non ci sta. I tifosi nemmeno.

Dopo la partita, infatti, l'arbitro una volta uscito dagli spogliatoi è stato aggredito dai tifosi lidensi. È volato qualche spintone e uno lo ha colpito con un pugno al fianco, come risulta dai verbali della Questura. Il direttore di gara è stato medicato sul poco.

La Todis Lido di Ostia ha scelto di commentare il post gara sui social. "Al peggio non c’è mai fine. A Viterbo era già successo di tutto, ma nel match di ritorno, al PalaTorrino, si è andati decisamente oltre: il rosso a Gedson, infatti, è qualcosa al limite del grottesco. Il Todis Lido di Ostia Futsal intende esprimere la propria indignazione per quanto accaduto nella semifinale playoff e, più in generale, nel corso di questa stagione. Una stagione contrassegnata da ingiustizie e torti di ogni tipo: un vero e proprio disegno per colpire e cercare di affondare la nostra società", si legge in una nota della società che attacca l'arbitro.

"Sono mancati arbitri all'altezza di condurre partite così importanti”, attacca Paolo Gastaldi, tornando sulla doppia sfida con l'Active. "Non vedo altre spiegazioni tecniche per dare un senso a ciò che è capitato negli ultimi due sabati. Quello che si è visto al PalaTorrino è un fallimento per tutto il movimento del calcio a 5, per le società, per la Divisione, per l’Aia e per gli appassionati di questa disciplina".

Il numero uno rincara poi la dose, soffermandosi sulla clamorosa espulsione di Gedson: "Le immagini parlano da sole, c’è poco da aggiungere sull’operato degli arbitri in semifinale. Le scuse di uno dei tre direttori di gara per la decisione presa dal collega la dicono lunga. Certi signori con la divisa nera dovrebbero avere maggiore considerazione degli sforzi fatti dai club, e mi riferisco in particolare a Domenico Di Donato, che, con il suo operato, ha calpestato mesi e mesi di onesto e duro lavoro. Ma adesso, come premio, probabilmente verrà promosso lui in Serie A", il sarcasmo colmo di amarezza del massimo dirigente. Nessuna scusa all'arbitro, anzi un attacco.