Prati: "Aggressione fascista al liceo Mamiani"

Aggredito dai neofascisti che stavano facendo volantinaggio. E' accaduto giovedì mattina al liceo statale Terenzio Mamiani in viale delle Milizie a Prati. A denunciare le violenze l'associazione Rete Studenti Medi: "Questa mattina 10 ragazzi di Generazione Popolare, un'organizzazione neofascista, hanno tentato di volantinare davanti al liceo Mamiani finendo per aggredire uno studente della scuola che insieme ad altri aveva provato ad allontanarli".

Aggressione davanti lo storico liceo ginnasio della Capitale che la Rete Studenti Medi condanna con fermezza: "Non possiamo accettare che organizzazioni fasciste tentino di avvicinarsi ai luoghi della cultura, dimostrando con questa aggressione squadrista ancora di più i loro ideali e il loro modo di agire- spiega la Rete degli Studenti Roma -. Questo ci spinge ancora di più ad una risposta antifascista, ma soprattutto a dire che c'è bisogno di tornare a parlare di memoria storica nelle classi, a dire con forza che i fascisti non possono e non devono entrare nelle scuole. Piena solidarietà agli studenti e alle studentesse del liceo e al ragazzo aggredito".