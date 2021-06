Paura in hotel: armato di due coltelli minaccia albergatore e si scaglia contro gli agenti

Armato di due coltelli ha seminato il panico in hotel, prima minacciando l'albergatore e poi scagliandosi contro gli agenti. Gli attimi di paura sono stati vissuti in una struttura ricettiva a Castro Pretorio, dove la polizia ha poi arrestato un 17enne. Un'aggressione avvenuta per futili motivi, sulla quale stanno facendo luce gli investigatori.

In particolare sono stati gli agenti delle Sezione Volanti, del commissariato Villa Glori e del commissariato San Lorenzo a fermatre ed arrestare per resistenza, lesioni e minaccia a Pubblico Ufficiale un giovane marocchino minorenne, armato di 2 coltelli, che poco prima aveva minacciato il proprietario dell’albergo dove lo stesso alloggiava in via Marghera.

Dopo averlo immediatamente disarmato è stato messo in sicurezza e successivamente condotto presso gli uffici del I Distretto Trevi Campo Marzio per le formalità di rito.