Tensione a Rebibbia, detenuto distrugge la cella e ferisce 8 agenti: la denuncia del sindacato

Momenti di tensione del carcere di Rebibbia dove un detenuto ha distrutto una cella e aggredito, ferendo, otto agenti della struttura penitenziaria. A raccontare quanto accaduto nell'area del reparto G12 del carcere, è Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe: "Il detenuto nigeriano domenica scorsa ha letteralmente distrutto la cella per poi lanciare pezzi di ceramica fuori dalla cella attraverso lo spioncino che aveva rotto".

"L'uomo ha colpito due poliziotti, fortunatamente non in maniera grave, che cercavano di fare proseguire le attività del Reparto in favore degli altri ristretti, tutti particolari e problematici. La situazione è diventata esplosiva e si è reso necessario intervenire, ma il detenuto ha colpito con una gamba del tavolo chiunque gli si parava davanti e solo grazie ai dispositivi di sicurezza e alla professionalità si è riusciti a fare uscire dalla cella il detenuto. Otto colleghi hanno riportato traumi e lesioni".

"Il Sappe stigmatizza la mancata assunzione di provvedimenti da parte del Ministero della Giustizia a tutela dei poliziotti penitenziari - prosegue il sindacalista - sempre più spesso aggrediti, minacciati, feriti, contusi e colpiti con calci e pugni da detenuti. Gli eventi critici contro gli appartenenti alla polizia penitenziaria sono aumentati in maniera spaventosa, accentuati anche dalla scellerata vigilanza dinamica delle carceri che è alla base di tutta questa violenza inaccettabile. Rivendichiamo tutele e garanzie funzionali nuovi strumenti che migliorino il nostro servizio bodycam e Taser su tutti nuovi protocolli operativi e soprattutto tutele legali. Parole poche, fatti tanti, e le aggressioni contro la polizia penitenziaria continuano".