Viale del Policlinico, platani a rischio: saranno abbattuti e sostituiti

Saranno otto i platani che il servizio giardini abbatterà su viale del Policlinico. E' questo il frutto del controllo su stato di salute e stabilità delle storiche piante che caratterizzano la strada che costeggia l'Umberto I, dove il 18 novembre un platano si è abbattuto sulla cancellata del pronto soccorso danneggiando un container e per fortuna senza causare feriti. Il lavoro dei giardinieri, che include la potatura e il deceppamento, finirà martedì 6 dicembre e dal 7 la strada sarà completamente riaperta al traffico veicolare e pedonale.

Viale del Policlinico chiusa per monitorare la sicurezza dei platani

Il resoconto arriva dall'assessore all'ambiente e al verde del II municipio, Rino Fabiano: "E' stato un piccolo sacrificio per un grande risultato - commenta - perché la chiusura del viale e degli accessi al policlinico hanno coinciso con un lavoro serrato e ragionato sulla sistemazione degli alberi e la loro messa in sicurezza definitiva".

Al posto dei platani abbattuti e caduti arrivano i tigli

Come fa sapere Fabiano, negli ultimi quattro anni sono stati ben 14 gli schianti di platani sul viale "e altre 8 sono in corso di abbattimento in questi giorni - continua - mentre le piante sane sono state tutte potate. Gli operai procederanno al deceppamento e alla sostituzione". Ma non saranno dei giovani platani a sostituire quelli vecchi, malati e pericolanti: "Useranno i tigli - conferma Fabiano - perché sono piante più resistenti alle malattie che circolano a Roma".

La strada riaprirà il 7 dicembre

Il lavoro proseguirà fino a martedì 6 dicembre, dopodiché dal municipio fanno sapere che da mercoledì 7 ("al 90%"), il tratto di viale del Policlinico chiuso il 22 novembre per permettere il sondaggio, il monitoraggio e la messa in sicurezza di tutta l'alberatura, sarà riaperto. "Ringrazio l'ufficio giardini per il lavoro serrato in corso - conclude Fabiano - l'azienda ospedaliera che in modo esemplare ha efficentato gli altri accessi al policlinico con grande spirito di collaborazione e i vigili del II Gruppo Sapienza sempre presenti e collaborativi".