I platani di viale del Policlinico fanno paura: strada chiusa per le verifiche

Il gruppo Sapienza della polizia locale di Roma Capitale questa mattina, martedìl 22 novembre, ha chiuso al traffico e al passaggio pedonale il tratto di viale del Policlinico che va da viale dell'Università a via Lancisi. Il motivo è dovuto al crollo di un grande platano avvenuto il 18 novembre, con l'esemplare che si è abbattuto su una parte della cancellata del Policlinico Umberto I danneggiando anche un container che ospitava la terapia intensiva Covid.

La pericolosità dei platani di viale del Policlinico

I vigili del fuoco, come fa sapere l'assessore al verde del II municipio, Rino Fabiano, hanno rilevato la pericolosità di tutta l'alberata del viale, motivo per il quale i vigili hanno proceduto a chiudere il tratto interessato. Anche l'ingresso del Policlinico e del pronto soccorso che si trovano sul viale sono intnerdetti. Pazienti, visitatori e personale dovranno accedere da via Lancisi, viale Regina Elena e viale dell'Università.

L'intervento durerà una settimana

Dalla mattina di mercoledì 23 novembre l'ufficio giardini inizierà a potare i platani, contestualmente verificando la staticità degli alberi. "Qualora necessario procederà agli abbattimenti - aggiunge Fabiano - . Le operazioni di sistemazione dureranno per una settimana a partire dal 23 novembre, meteo permettendo".

"I cittadini evitino l'auto per raggiungere l'Umberto I"

"Ringrazio anticipatamente i cittadini e le cittadine che comprendendo la situazione - commenta Fabiano - collaboreranno ad una migliore riuscita degli interventi, cercando ove possibile di non raggiungere l'ospedale nei prossimi giorni con le autovetture .Ove questo non fosse possibile, si consiglia di utilizzare correttamente gli accessi al Pronto Soccorso".