Triplicati i fondi per i buoni libro: ecco quando fare domanda e i requisiti necessari

I fondi per l'acquisto di libri di testo universitari e d'esame passano da 300.000 a 1milione di euro. Il bando 2021/2022 recentemente pubblicato sul sito di Lazio Disco è stato accompagnato dall'annuncio del presidente della Regione, Nicola Zingaretti: "Quest'anno nel Lazio triplichiamo i fondi per gli studenti per l'acquisto di testi universitari e di esame". "In questo modo - ha aggiunto l'ex segretario nazionale del Pd - daremo un aiuto concreto a migliaia di studenti e famiglie. Investiamo sui giovani, costruiamo il futuro".

"Continuiamo a investire sui giovani"

"Ottima notizia - commenta la consigliera regionale Marta Bonafoni, esponente di Pop -. Dopo il lancio del bonus per la salute mentale dedicato in particolare ai giovani, la Regione si fa promotrice di un'altra misura concreta che guarda al futuro e alle ragazze e ai ragazzi con difficoltà economiche, che più hanno sofferto i disagi causati dalla pandemia. Per molti studenti e studentesse dei nostri atenei, infatti, l'avvio della didattica a distanza e degli esami online ha richiesto una grande capacità di adattamento nella rimodulazione dei propri percorsi di studio". "Molto bene la decisione di triplicare i fondi - aggiunge Eleonora Mattia, presidente della commissione lavoro, formazione, politiche giovanili -. Continuiamo a investire sui giovani e sul diritto allo studio tramite azioni concrete che incidono radicalmente sull'accesso e la qualità delle carriere accademiche".

Requisiti e scadenze

La domanda sarà compilabile a partire dal 24 gennaio sul sito dell'ente regionale per il diritto allo studio (laziodisco.it). I buoni libro, dal valore massimo per ogni richiedente di 250 euro a titolo di rimborso, coprono l'acquisto di libri o e-book effettuato tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022. Possono partecipare studentesse e studenti iscritti entro il 18 febbraio 2022 a corsi universitari, di perfezionamento e master degli atenei con sede nel territorio regionale, con un Isee relativo alle prestazioni agevolate per il diritto allo studio per il 2021 non superiore a 25.000 euro. Scadenza il 7 marzo.