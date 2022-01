Salute mentale, la Regione Lazio stanzia 2,5 milioni per il "bonus psicologo"

Il bonus psicologo viene stralciato dall'ultima manovra economica del Governo Draghi, ma viene introdotto dalla Regione Lazio. Ad annunciarlo è il presidente Nicola Zingaretti su Facebook: "Due milioni e mezzo per il sostegno psicologico".

La Pisana, quindi, istituirà un fondo dedicato all'accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico, rinvolto in primo luogo ai giovani e alle fasce più fragili della popolazione. Una mano tesa a chi, durante e dopo il periodo più duro della pandemia, rappresentato da lock down e restrizioni che hanno aumentato le distanze sociali e ridotto fortemente la socialità, sta affrontando le conseguenze meno visibili ma spesso più pericolose: ansia e depressione su tutte.

"Vogliamo rispondere a una situazione di grande criticità e alla tante sollecitazioni del mondo scientifico - fa sapere Zingaretti -, alle richieste di aiuto e alle mobilitazioni e petizioni sul bonus psicologico che ha coinvolto migliaia di persone e che segnalano un problema reale e da affrontare". Su Change.org, infatti, una raccolta firme ha superato ad oggi le 200.000 adesioni e si basa su un dato allarmante: lo scorso anno, secondo l'istituto Piepoli, il 27,5% di chi aveva intenzione di iniziare un percorso psicoterapeutico ha rinunciato per motivi economici, mentre il 21% lo ha interrotto in corso d'opera.

Nel Lazio, come riporta Zingaretti, secondo uno studio condotto dal Bambino Gesù "i tentativi di suicidio e autolesionismo marcato sono aumentati del 30% durante la seconda ondata - scrive il governatore Pd - . Le ospedalizzazioni per tentativi o idee di suicidio sono passate dal 17% nel gennaio 2020 al 45% del totale nel gennaio 2021. Sono esplosi i disturbi del comportamento alimentare: solo per l'anoressia un +28% di richieste di aiuto".

"Destiniamo 2,5 milioni di euro per garantire l’accesso alle cure per la salute mentale e la prevenzione del disagio psichico - continua Zingaretti -, attraverso voucher da utilizzare presso strutture pubbliche del Lazio, coinvolgendo la rete degli psicologi e degli psichiatri".

“Ottima notizia lo stanziamento di un fondo da parte della Regione - ha commentato la presidente della commissione politiche giovanili del Lazio, Eleonora Mattia - per la tutela della salute mentale e la prevenzione del disagio psicologico, temi che devono essere prioritari per l’agenda politica. Il fondo coinvolgerà la rete degli psicologi e psichiatri delle strutture di sanità pubblica del Lazio rappresentando una buona pratica a livello nazionale. Per gli stessi motivi nella legge regionale sulle politiche giovanili, che sta concludendo il suo iter in IX commissione, abbiamo inserito un focus specifico sull’adolescenza e la prevenzione del rischio al disagio giovanile".