Controllo Green Pass nelle scuole, lunedì di disagi. Multiservizi: "Il Comune sapeva, allertati solo giovedì"

Oggi, lunedì 20 settembre, è stato il primo giorno in cui il controllo dei Green Pass all'ingresso dei nidi e delle scuole d'infanzia comunali è stato affidato al personale della Multiservizi, gli ausiliari che negli istituti già si occupano dei servizi di pulizia e supporto alle educatrici. Una decisione presa da Roma Capitale dopo i disagi della prima settimana di riapertura, segnalati in diverse scuole di Roma, tra personale mancante e pochi strumenti a disposizione, ovvero gli smartphone per controllare la validità delle certificazioni verdi. La comunicazione dal dipartimento alla Roma Multiservizi è arrivata giovedì 16 settembre, come fanno sapere dall'azienda.

I disagi a Montesacro

Secondo quanto riportato da Claudia Pratelli, assessora uscente alla scuola in III Municipio e candidata con Roma Futura al consiglio comunale, i problemi non sono mancati: "In diversi nidi e scuole d'infanzia - spiega a Roma Today - il personale della Multiservizi o non si è presentato o è arrivato molto in ritardo rispetto all'orario d'apertura. Questo ha fatto sì che, dove possibile, le attività si sono svolte all'aperto. C'è da dire che in questa stagione già succede abitualmente, in ogni caso siamo davanti all'ennesima barzelletta di questa città. E' dal 4 agosto che il decreto prevede il Green Pass per il personale, tutti i Municipi hanno chiesto fin da subito al dipartimento scolastico di predisporre le condizioni giuste per ripartire senza problemi, ma inizialmente il coinvolgimento della Multiservizi era stato escluso". In due casi è stato necessario anche l'intervento dei carabinieri: genitori infuriati per i ritardi hanno chiamato le forze dell'ordine all'ingresso dell'asilo "Cipì" di via Cinigiano (Nuovo Salario) e al "Giardinomagico" di via Rino De Liguoro (Vigne Nuove). Nessun tumulto, nessun litigio particolare, ma la volontà di sboccare lo stallo che la mancanza di addetti e strumentazioni stavano causando.

La replica di Multiservizi

L'azienda ha tenuto a ricostruire quanto accaduto, spiegando le tempistiche con le quali Roma Capitale ha allertato Multiservizi: "La comunicazione è arrivata giovedì 16 settembre - le parole dell'azienda - e venerdì 17 abbiamo inviato una nota protocollata al dipartimento scolastico di Roma Capitale, avvertendo che non avremmo potuto garantire il servizio di controllo dei certificati verdi in tutti gli istituti scolastici, perché non c'erano i tempi tecnici per formare tutto il personale all'ultilizzo della strumentazione. Erano tutti informati".