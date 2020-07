Coronavirus, nel Lazio cala indice di contagio: la Regione riapre visite parenti nelle Rsa

La Regione Lazio ha emanato una ordinanza per l'approvazione delle Linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita in sicurezza dei familiari e dei congiunti nelle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (Rsa, case di riposo, ecc).



Intanto, dopo le due badanti positive giunte a Roma, la Regione monitora gli arrivi dalla Romania e valuta l'ipotesi di sottoporre a test sierologico a coloro che rientrano dal Paese, dove si sta registrando un aumento dei contagi. Nel frattempo nel Municipio II sono stati chiusi gli uffici per sospetti casi Covid.

Coronvirus, contagi a Roma e provincia: gli aggiornamenti

Nel dettaglio, nella Asl Roma 1 dei tre nuovi casi nelle ultime 24h uno riguarda un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione, un uomo già posto in isolamento e un uomo positivo ora trasferito allo Spallanzani avviata l'indagine epidemiologica. Nella Asl Roma 4 sono nove i nuovi casi e riguardano persone di nazionalità del Bangladesh sono persone già note e sono la coda dell’ultimo volo speciale da Dacca.

Cala indice di contagio nel Lazio

A commentare i dati ci ha pensato l'assessore alla sanità nel Lazio Alessio D'Amato: "Il Valore RT nel Lazio è di 1,04 e la classificazione del rischio passa da moderata a bassa, ma rimangono forti timori per i casi di importazione e la movida. Bisogna mantenere alta l’attenzione".

Nel Lazio si monitorano arrivi da Romania

Si sta monitorando in queste ore nel Lazio l'evoluzione dei casi di coronavirus di 'importazione' dalla Romania, dopo qualche positivo registrato negli ultimi giorni, tra cui due badanti di ritorno dal Paese con gli autobus. Si starebbe valutando se mettere in campo iniziative come la possibilità di effettuare test sierologici a chi arriva dal Paese che sta registrando un aumento dei casi di Covid.

In questi giorni in molti, a partire dalle badanti, stanno rientrando nel Lazio a bordo di pullman che fermano alla stazione Tiburtina. A destare preoccupazione soprattutto chi lavora accanto agli anziani e alle persone più fragili che sono le categorie maggiormente a rischio per il Covid 19.

Regione Lazio: riaperture visite parenti per Rsa

La Regione Lazio ha emanato una ordinanza per l'approvazione delle linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita in sicurezza dei familiari e dei congiunti nelle strutture residenziali, socioassistenziali e sociosanitarie (Rsa, case di riposo, ecc). Durante la fase emergenziale, per contenere il rischio di contagio e in attuazione delle linee guida nazionali, questi accessi erano stati limitati. "Il momento della visita ad un parente o un congiunto è un fattore assolutamente importante per garantire un equilibrio psicofisico del paziente. Questa ordinanza stabilisce i criteri per garantire anche la sicurezza affinché si possano visitare i proprio congiunti e parenti, ma evitare che si introduca il virus nelle strutture" ha commentato l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.

Chiuso ristorante all'Infernetto per coronavirus

La Asl Roma 3 ha chiuso il terzo locale nel X Municipio in pochi giorni. Dopo il caso nello stabilimento La Vela e quello all'Old Wild West di Dragona, ora è toccato al Michelino Fish dell'Infernetto.

A renderlo noto è stata l'Unità di Crisi Covid-19: "Sono iniziate le operazioni da parte della Asl Roma 3 per il tracciamento degli avventori dell’attività di ristorazione ‘Michelino Fish’ in zona Infernetto temporaneamente sospesa. Sono iniziati i richiami presso il drive-in di Casal Bernocchi".

A Roma sequestrate 320mila mascherine, quattro denunce

Oltre 320mila mascherine ffp2, prive dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, sono state sequestrate dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno denunciato all'Autorità Giudiziaria di Perugia quattro persone per il reato di frode in commercio.