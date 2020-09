Coronavirus, a Roma indagine epidemiologica in via del Caravaggio. Sabotato laboratorio di Rieti

A Roma è stabile la situazione dei nuovi contagi da Coronavirus. Due sono le situazioni tenute sott'osservazione perché ritenute più preoccupanti: si tratta della comunità peruviana, attentamente monitorata e testata dopo i 30 contagi riscontrati a seguito di feste non autorizzate; e via del Caravaggio, dove all'interno dell'occupazione sono stati riscontrati due tamponi positivi. Scattata l'indagine epidemiologica estesa a tutti e tamponi. In totale ieri a Roma sono stati 95 i nuovi contagi, sui 155 in totale del Lazio.

Sabotaggio ad un laboratorio

Sabotaggio a un laboratorio che analizza i tamponi sul Covid. E' successo a Rieti, dove l'Asl ha denunciato la manomissione di alcune apparecchiature utilizzate dal Laboratorio analisi per processare i tamponi Covid-19. In particolare, sono stati sabotati, un computer e l'amplificatore Real Time Per che l'Azienda aveva installato lo scorso giugno, all'indomani dell'ingresso della struttura reatina nella rete regionale Coronet, certificata dallo Spallanzani di Roma. Così l'assessore Alessio D'Amato: "Il sabotaggio del laboratorio per analizzare i tamponi a Rieti e un atto vile e assurdo. Un gesto non tollerabile e un atto contro la salute pubblica. Auspico che vengano individuati i responsabili. La rete del servizio sanitario regionale si è già messa in moto per garantire che non ci sia alcuna interruzione del servizio".



I dati delle Asl di ieri 12 settembre 2020

Nella Asl Roma 1 sono 33 i casi nelle ultime 24h e di questi nove i casi di rientro, tre con link dalla Sardegna, due dall’Ucraina, uno dalla Spagna, uno dalla Croazia, uno dalla Bielorussia e uno dalla Campania. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Nella Asl Roma 2 sono 55 i casi nelle ultime 24h e tra questi quattro i casi di rientro, due con link dalla Sardegna, uno dalla Romania e uno dalla Basilicata. Ventiquattro sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 3 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi di rientro, due con link dalla Sardegna e uno dalla Lombardia. Due sono contatti di casi già noti e isolati.

Nella Asl Roma 4 sono 13 i casi nelle ultime 24h e si tratta di cinque casi con link dalla Sardegna, uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale e tre sono casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 5 sono 7 i casi nelle ultime 24h e si tratta di tre casi con link dalla Sardegna e uno dalla Campania. Uno è un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Nella Asl Roma 6 sono 21 i casi nelle ultime 24h e si tratta di due casi di rientro, uno con link dalla Sardegna e uno dalla Moldavia. Due i casi individuati su segnalazione del medico di medicina generale e sono cinque i casi individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Undici i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle province si registrano 19 casi e zero decessi nelle ultime 24h. Nella Asl di Latina sono undici i casi e di questi due sono casi di rientro, uno da Albania e uno dalla Rep. Ceca. Cinque sono i contatti di casi già noti e isolati. Un caso è stato individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Frosinone sono tre i casi e di questi uno è di rientro dall’Albania. Nella Asl di Rieti si registrano tre casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi e si tratta di due contatti di casi già noti e isolati“ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.