Coronavirus, Lazio regione a basso rischio. Il report dell'Iss: "Restare a casa il più possibile"

D'Amato rassicura: "Le varianti circolano, qui da noi si sono 'affacciate' ma stanno circolando meno che in altre regioni"

Sono otto le regioni con rischio basso, e il Lazio è tra questa. Lo evidenzia la bozza del monitoraggio della cabina di regia Iss-Ministero della Salute con i dati relativi alla settimana dall'8 al 14 febbraio che, in sostanza, conferma le sensazioni dell'assessore alla sanità regionale Alessio D'Amato proiettando il Lazio ancora in zona gialla per i prossimi giorni.