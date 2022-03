Putin spaventa i romani: è corsa per costruirsi un bunker antiatomico

La crisi internazionale, i bombardamenti in Ucraina, le minacce all'Europa da parte del presidente russo Vladimir Putin: il timore di un conflitto nucleare è sempre più percepito e c'è chi pensa a come farsi trovare pronto. Sembra assurdo, ma in tanti da Roma stanno contattando le aziende che realizzano i rifugi antiatomici per un preventivo.

Una delle principali società esperte nel settore, con un'esperienza ventennale e collaborazioni con l'Esercito e la Nato, si trova a Mantova e dal giorno dopo l'inizio dell'invasione russa in Ucraina sta ricevendo centinaia di richieste al giorno: "Solo questa mattina trenta telefonate e venti mail - racconta Giulio Cavicchioli, il titolare - e il trend non accenna a rallentare. Siamo in tre in azienda, il lavoro è diventato enorme da smaltire".

A quanto racconta l'esperto di bunker, inizialmente erano soprattutto i romani a chiedere lumi: "Molte richieste, sicuramente - conferma - ma poi piano piano ci si è spostati sempre più verso il nord. Purtroppo la gente ha iniziato ad agitarsi giorno dopo giorno". Ma cos'è che chiedono? "Come fare a costruire un rifugio antiatomico - prosegue Cavicchioli - se serve un progetto, se i costi sono sostenibili. A chiamare da Roma erano soprattutto liberi professionisti, per esempio avvocati. Ma col tempo la platea si è differenziata molto". Addirittura, dalla Sardegna, ha chiesto informazioni anche un pastore.

I romani, però, non sanno che un bunker non è semplicemente scavare un buco sotto terra: "Ci vogliono settimane - sottolinea Cavicchioli - solo per le autorizzazioni comunali 60 giorni, per ricevere il materiale altri 60. I costi per una famiglia di quattro persone vanno dai 35.000 agli 80.000 euro". Più o meno come un box auto a Monteverde, ma molto più sicuro.